Adana'da ahırda elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde ahırda elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Nursel Momyak, süt sağımı için sabahın erken saatlerinde ablası Perinaz İpek (33) ile evlerinin yanındaki ahıra gitti.
Havanın karanlık olması nedeniyle uzatma kablosuna bağlı lambayı açmak isteyen Momyak, akıma kapılarak yaralandı.
Yakınları tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Momyak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
"GECE BOYUNCA DERS ÇALIŞMIŞTI"
Hayatın kaybeden çocuğun yengesi Hanım Momyak, "Nursel, süt sağmak için ablasıyla ahıra gitmişti. Akıma kapılınca ablası müdahale etmiş ama kurtaramamış. Bugün de okulda yazılısı vardı. Gece boyunca ders çalışmıştı. Sabah da bu acı olayı haber aldık. Annesi de vefat eden bir yakınlarının taziyesi için Van'a gitmişti. Süt sağımını annesi yapardı, ancak kendisi olmayınca çocukları bu işlerle ilgilenmek zorunda kalmıştı" dedi.
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