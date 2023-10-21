Adana'da akılalmaz olay: Eşcinsel ilişki vaadiyle gasbettiler!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 11:55

Güncelleme: 21.10.2023 - 11:55

Adana'nın Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde 18 Ekim’de saat 17.00 sıralarında S.A. (26) sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişi ile eşcinsel ilişki için anlaşıp sözleşti.

S.A., Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı’nda şüpheliler Emirhan Duru (23) ve Yunus Emre Şenoğlu (25) ile buluştu. Şüpheliler, S.A.’yı otomobille boş bir araziye götürüp tabancayla tehdit etti.

Darbettikleri S.A.’nın cep telefonunu alan şüpheliler banka hesabındaki 13 bin TL’yi kendi hesaplarına gönderdi. S.A.’yı yol kenarında indiren şüpheliler, otomobille uzaklaştı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

S.A.’nın ihbarıyla Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaçış güzergahındaki çok sayıda kamera görüntüsünü inceleyen polis, Duru ve Şenoğlu’nu, olayı organize ettiği öne sürülen Yunus Düger (37) ile birlikte otomobille seyir halindeyken yakaladı.

Araçta yapılan aramada olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadesinde S.A.’yı tanımadıklarını ve gasbetmediklerini öne sürdü. Şüphelilerin banka hesaplarına ise bloke edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.