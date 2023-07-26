RTÜK’ten dijital platformlara ‘eşcinsel’ içerik gerekçesiyle ceza!

Yayınlanma: 26.07.2023 - 21:15

Güncelleme: 26.07.2023 - 21:15

RTÜK, izleme raporlarını görüştü. Gündemdeki dosyalar internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık platformlarında yayınlanan içeriklerdi.

NETFLİX’E 2 AYRI RAPOR

Üst Kurul Netflix’in iki ayrı dosyasını karara bağladı. İlk rapor ‘Anne’ isimli yapımına geldi.

İzleme raporunda, “Filmde cinsiyetin, cinselliğin ve ilişkilerin sınırlarının tanınmaması, cinsiyet temelli alternatif ideal bir dünya kurgulanması, evrensel aile formunun değiştirilmesi, yoğun müstehcenlik içeren sahnelerin detaylı bir şekilde gösterilmesi ve tüm bunların normalleştirilmesi ve hatta ‘sağlıklı’ olarak tanımlanması ailenin korunması ilkesine aykırı olarak değerlendirilmiştir” ifadeleri ön plana çıktı.

Rapordaki tespitleri onaylayan RTÜK, yayıncı platform hakkında üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı aldı.

Netflix’in “Elite” isimli yapımı da RTÜK merceğine takıldı. Üst Kurul, ilgili içeriği yayınlayan Netflix’in 6112 sayılı Kanun’da geçen “Yayın hizmetleri, Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” hükmü ihlal ettiğine karar verdi.

DİSNEY+ VE PRİME VİDEO’YA DA CEZA

Disney +’da yayınlanan “Love, Victor” dizisinin 2. Sezonunda yayınlanan “Seks Kabini” isimli 4. bölümündeki sahneler için toplumu rahatsız edici ve ahlaka aykırı davranışlar içerdiği yönünde rapor hazırlandı. Hazırlanan raporu müzakere eden RTÜK, Üst Kurul Uzmanlarının görüşlerini yerinde bularak üst sınırdan idari para cezası kararı verdi.

Amazon Prime Video’da yayınlanan “Modern Love” isimli yapımda ise, toplumun manevi değerlerine ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu kanaatine varan RTÜK, yayıncıya üst sınırdan idari para cezası uyguladı.

2 RAPOR DA MUBİ’YE

Mubi platformunda yer alan “Ateşli Oda” adlı film de rapora konu oldu.

Her iki filmdeki ilişkilerin ve sahnelerin yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu tespit edildi. Toplantıda, Yasa’da geçen “Yayın hizmetleri, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” hükmünü ihlal eden yapımlar için üst sınırdan idari para cezası kararı aldı.

Üst Kurul, Blu TV’nin “The Book Of Queer” isimli dizisi ile beIN MOVIES STARS’da yayınlanan “Lost Highway” isimli yabancı filmin de 6112 sayılı Yasa’da sıralanan yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği kanaatiyle söz konusu yapımlar dolayısıyla üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

MESUT SÜRE İLE RABARBA’DA LİSTEDE

Üst Kurul’un gündemindeki son dosya Virgin Radyo raporuydu. “Mesut Süre ile Rabarba” isimli programda, çocukların dinleyebileceği zaman diliminde gayri ahlaki konuşmalar içeren ifadeler Virgin Radyo’ya müeyyide getirdi.

Cinsellik ve müstehcenlik üzerine yapılan konuşmaları yayıncılık ilkelerine aykırı bulan RTÜK, yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

TOPLANTI DÜZENLENECEK

Verilen kararların dışında RTÜK, Türk aile yapısı, milli manevi değerler, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü gibi hassas konularla alakalı yayın politikaları noktasında dijital internet platformu yayıncılarıyla Eylül ayında kapsamlı bir toplantı düzenlenmesi maksadıyla yayıncıların Ankara’ya çağırılmasına karar verdi.