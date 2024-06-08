Adana’da anız yangını ormana sıçradı! 2 saat sonra kontrol altına alındı

Adana’da anız yangını kısa sürede ormanlık alanı sıçrarken, ekipler yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

DHA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 23:20
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Çukurova ilçesine bağlı bağlı Söğütlü Mahallesi’nde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye Adan Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ile Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Anızdan çıktığı tespit edilen yangın kısa ormanlık alana sıçradı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipleri yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.


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