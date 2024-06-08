Antakya'da konteyner yangını
Hatay'ın Antakya ilçesinde konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Antakya ilçesi Orhanlı Mahallesi'nde bir konteynerde yangın çıktı. Konteynerin yandığını gören konteyner sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale sonucunda söndürüldü. Çıkan yangından sonra konteyner kullanılamaz hale geldi.
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