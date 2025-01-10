Adana'da araç ile halk otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Yayınlanma: 10.01.2025 - 18:31

Güncelleme: 10.01.2025 - 18:31

Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde, Cumali Artukaslan yönetimindeki 01 J 0350 plakalı özel halk otobüsü, Güzel Canpolat (44) idaresindeki 31 LA 733 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bir evin kapısına çarparak durabildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Canpolat ve araçtaki Meryem Nisa Canpolat (13) ile otobüsteki yolcularından Aslı (28) ve Kuzey Aras İnce (1) Nurcan Akkır (36) ve Melek Uçur (37) yaralandı.

Yaralılar, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.