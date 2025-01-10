Adana'da araç ile halk otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Adana'da otomobil ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu biri bebek, biri çocuk 6 kişi yaralandı.
Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde, Cumali Artukaslan yönetimindeki 01 J 0350 plakalı özel halk otobüsü, Güzel Canpolat (44) idaresindeki 31 LA 733 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bir evin kapısına çarparak durabildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Canpolat ve araçtaki Meryem Nisa Canpolat (13) ile otobüsteki yolcularından Aslı (28) ve Kuzey Aras İnce (1) Nurcan Akkır (36) ve Melek Uçur (37) yaralandı.
Yaralılar, Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Ahmet Türk' iddiası
- Hatay'da korkutan deprem: '6 Şubat gecesini hatırlattı'
- Kalın'ın o sözlerine tepki
- Şam ziyaretine 'Erdoğan' iptali
- Eş başkanlar gözaltına alındı
- ‘Oğlum’ yasağı
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi!
- Survivor Turabi ABD'deki yangında tüm servetini kaybetti
- Bu uyarıyı görenlerin emekli maaşı kesilecek
- Biden'den Los Angeles yangını kararı