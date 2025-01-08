İstanbul'da bir araç İETT otobüsüne çarptı: Çok sayıda yaralı var!
Fatih ilçesinde Vatan Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde Vatan Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; 57 AU 347 plakalı otomobil sürücüsü Dilek Kaya, 34 TP 6167 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 8 kişiden 3'ü sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan 3 kişiyi çıkardı. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 3'ü çocuk 8 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.
"FREN TUTMADI" İDDİASI
Öte yandan otomobil sürücüsü Dilek Kaya, kullandığı otomobilin freninin tutmaması sonucu kazanın meydana geldiğini öne sürdü.
"ÇOK HIZLI GELDİ"
Kazayı gören Mahmut Karaçöl, “Yemek molasındaydık, camdan dışarıyı izliyorduk. Kadın sürücü çok hızlı geldi, İETT'ye çarptı. Bir bağırış duyunca geldik" dedi.
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