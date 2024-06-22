Adana'da arazi kavgasında 4 kişi gözaltına alındı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumet bulunan iki aile arasındaki kavgaya müdahale etti.
Ekipler, ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ile çok sayıda mermi ve döner bıçağı ele geçirdi.
Kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çocuk doğru söylüyor, Diyanet’in görüşü de bu şekilde’
- Cezaevinde intihara teşebbüs etmiş!
- Fatih Terim'den Arda Güler iddiası!
- Başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı!
- 3.500 yıllık Mısır mumyasından Simpsons karakteri çıktı
- Kaya Sabancı kimdir?
- AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!
- AKP'li başkan karakolda MHP’lilere silah çekti
- Köpeği istismar ederken yakalandı
- Yılmaz Özdil’den Özgür Özel’e: Özür dileyene kadar…