Adana'da arazi kavgasında 4 kişi gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 09:22
Adana'da arazi kavgasında 4 kişi gözaltına alındı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumet bulunan iki aile arasındaki kavgaya müdahale etti.

Ekipler, ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ile çok sayıda mermi ve döner bıçağı ele geçirdi.

Kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.


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