Adana'da arazi kavgasında 4 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 22.06.2024 - 09:22

Güncelleme: 22.06.2024 - 09:24

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumet bulunan iki aile arasındaki kavgaya müdahale etti.

Ekipler, ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ile çok sayıda mermi ve döner bıçağı ele geçirdi.

Kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.