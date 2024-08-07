Adana'da art arda 3 deprem

Adana'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre, 1'er dakika arayla, 4.6, 4.5 ve 4.0 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.

DHA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 07:27
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 05.32'de 4.6, 05.33'de 4.5 ve 05.34'de 4.0 büyüklüğünde; 7.0 kilometre derinlikte art arda 3 deprem meydana geldi. Kozan ve merkez Seyhan ilçelerinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, AFAD ekipleri saha tarama çalışmaları başlattı. (DHA)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremde olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Adana Kozan merkezli 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."


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