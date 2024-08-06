Son depremler! Deprem mi oldu? 6 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 06.08.2024 - 09:23

Güncelleme: 06.08.2024 - 09:23

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 6 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

6 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:35:24 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

07:20:00 -.- 1.2 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA)

07:19:00 -.- 1.3 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA)

07:17:15 -.- 1.4 -.- ULUBAHCE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

07:02:58 -.- 1.6 -.- MUDANYA (BURSA)

06:53:01 -.- 1.4 -.- GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA)

06:49:04 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

06:40:18 -.- 1.1 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)

06:30:57 -.- 1.8 -.- ORENCAY-(ELAZIG)

06:12:14 -.- 1.9 -.- BALCILAR-KIZILCAHAMAM (ANKARA)

05:56:44 -.- 2.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:32:57 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

05:18:00 -.- 1.6 -.- KOCAPINAR-SUSURLUK (BALIKESIR)

05:12:04 -.- 1.7 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

05:02:33 -.- 2.4 -.- TATARGAZI-MALAZGIRT (MUS)

04:37:53 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

04:07:04 -.- 1.6 -.- KUMTEPE-REYHANLI (HATAY)

03:59:58 -.- 2.0 -.- ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)

03:52:58 -.- 1.9 -.- AHLAT (BITLIS)

03:34:15 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

03:30:25 -.- 0.8 -.- TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

03:28:09 -.- 1.0 -.- OZAN-DARENDE (MALATYA)

03:18:17 -.- 1.7 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI)

03:16:42 -.- 1.0 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:54:27 -.- 1.0 -.- ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)

02:40:08 -.- 2.3 -.- GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE)

02:15:57 -.- 1.7 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

02:12:45 -.- 1.4 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:10:02 -.- 1.4 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)

01:51:15 -.- 0.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:46:52 -.- 1.0 -.- AKCAL-TUFANBEYLI (ADANA)

01:35:19 -.- 1.6 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)

01:18:21 -.- 1.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

01:13:39 -.- 1.1 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)

01:03:03 -.- 1.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:37:30 -.- 1.2 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

00:21:57 -.- 1.4 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)

00:19:45 -.- 1.4 -.- KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)