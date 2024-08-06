Son depremler! Deprem mi oldu? 6 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 6 Ağustos 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 6 Ağustos 2024 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 09:23
Son depremler! Deprem mi oldu? 6 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 6 Ağustos'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 6 Ağustos'ta meydana gelen depremler...

6 AĞUSTOS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:35:24   -.-  1.7  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)      

07:20:00    -.-  1.2  -.-   BEYNAM-BALA (ANKARA)                             

07:19:00    -.-  1.3  -.-   DAGLICA-KOZAN (ADANA)                            

07:17:15  -.-  1.4  -.-   ULUBAHCE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

07:02:58   -.-  1.6  -.-   MUDANYA (BURSA)                                  

06:53:01    -.-  1.4  -.-   GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA)                        

06:49:04   -.-  1.5  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     

06:40:18     -.-  1.1  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                    

06:30:57   -.-  1.8  -.-   ORENCAY-(ELAZIG)                                 

06:12:14  -.-  1.9  -.-   BALCILAR-KIZILCAHAMAM (ANKARA)                   

05:56:44  -.-  2.6  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

05:32:57   -.-  1.7  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                

05:18:00    -.-  1.6  -.-   KOCAPINAR-SUSURLUK (BALIKESIR)                   

05:12:04    -.-  1.7  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                

05:02:33    -.-  2.4  -.-   TATARGAZI-MALAZGIRT (MUS)                        

04:37:53  -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                       

04:07:04   -.-  1.6  -.-   KUMTEPE-REYHANLI (HATAY)                         

03:59:58    -.-  2.0  -.-   ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         

03:52:58  -.-  1.9  -.-   AHLAT (BITLIS)                                   

03:34:15  -.-  1.6  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

03:30:25    -.-  0.8  -.-   TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                     

03:28:09    -.-  1.0  -.-   OZAN-DARENDE (MALATYA)                           

03:18:17  -.-  1.7  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                           

03:16:42    -.-  1.0  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

02:54:27   -.-  1.0  -.-   ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         

02:40:08   -.-  2.3  -.-   GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE)                      

02:15:57    -.-  1.7  -.-   NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                   

02:12:45   -.-  1.4  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

02:10:02   -.-  1.4  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)                       

01:51:15   -.-  0.6  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

01:46:52   -.-  1.0  -.-   AKCAL-TUFANBEYLI (ADANA)                         

01:35:19   -.-  1.6  -.-   TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI)                        

01:18:21    -.-  1.6  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                       

01:13:39   -.-  1.1  -.-   GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)                       

01:03:03   -.-  1.1  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

00:37:30   -.-  1.2  -.-   EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

00:21:57    -.-  1.4  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                           

00:19:45    -.-  1.4  -.-   KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                    


deprem haberleri deprem mi oldu haberleri Son depremler haberleri depremler haberleri

İlgili Haberler

AFAD duyurdu: Gümüşhane'de deprem!

AFAD duyurdu: Gümüşhane'de deprem!
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
AFAD duyurdu: Marmara'da deprem!

AFAD duyurdu: Marmara'da deprem!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler