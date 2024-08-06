Yakınlarını yitirenlerden fotoğraflı deprem sergisi

Depremde yakınlarını kaybeden yurttaşların kurduğu Beraberiz Derneği, deprem gerçeğini unutturmamak için fotoğraf sergisi düzenledi.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 06.08.2024 - 04:00
Yakınlarını yitirenlerden fotoğraflı deprem sergisi
Abone Ol google-news

Ankara’da Türkiye Barolar Birliği’ne bağlı konferans salonunda düzenlenen etkinlikte 6 Şubat depreminin iz bırakan fotoğrafları sergilendi.

Sergi sonrası Cumhuriyet’e konuşan Beraberiz Derneği Başkanı Kübra Akyurt, “Afet neden katliama dönüştü? Şu anda iyileştirme faaliyetleri olarak neler yapılıyor? Bunları fotoğrafla belgeleyerek kamuoyuna sunan bir çalışma oldu” dedi.

Deprem faaliyetlerinde iyileştirme çalışmalarını yapması gerekenlerin sivil toplum kuruluşları olmaması gerektiğine dikkat çeken Akyurt, dernek olarak amaçlarını “Gerekli mercilere neler yapması gerektiğini göstermek istiyoruz” sözleriyle özetledi.


6 Şubat depremi haberleri başkan haberleri belge haberleri

İlgili Haberler

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
Kripto paralarda deprem!

Kripto paralarda deprem!
Son depremler! Deprem mi oldu? 5 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Deprem mi oldu? 5 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler