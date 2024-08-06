Yakınlarını yitirenlerden fotoğraflı deprem sergisi
Depremde yakınlarını kaybeden yurttaşların kurduğu Beraberiz Derneği, deprem gerçeğini unutturmamak için fotoğraf sergisi düzenledi.
Ankara’da Türkiye Barolar Birliği’ne bağlı konferans salonunda düzenlenen etkinlikte 6 Şubat depreminin iz bırakan fotoğrafları sergilendi.
Sergi sonrası Cumhuriyet’e konuşan Beraberiz Derneği Başkanı Kübra Akyurt, “Afet neden katliama dönüştü? Şu anda iyileştirme faaliyetleri olarak neler yapılıyor? Bunları fotoğrafla belgeleyerek kamuoyuna sunan bir çalışma oldu” dedi.
Deprem faaliyetlerinde iyileştirme çalışmalarını yapması gerekenlerin sivil toplum kuruluşları olmaması gerektiğine dikkat çeken Akyurt, dernek olarak amaçlarını “Gerekli mercilere neler yapması gerektiğini göstermek istiyoruz” sözleriyle özetledi.
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