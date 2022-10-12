Adana'da işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı

Adana'da tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesiyle 2'si ağır, 16 kişi yaralandı.

DHA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 09:17
Adana'da işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı
Abone Ol google-news

Adana'daki kaza, saat 07.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıyan Ercan A. yönetimindeki 01 S 2536 plakalı midibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, refüje devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve 2 işçi, itfaiye ekibi tarafından çıkarılırken, toplam 16 kişi yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ercan A. ve İsa K. adlı işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Adana kaza işçi servisi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler