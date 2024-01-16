Adana'da ayrılmak isteyen sevgilisine sokak ortasında saldırdı!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 10:34

Güncelleme: 16.01.2024 - 11:52

Olay, 9 Ocak’ta saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Vali Yolu Caddesi’nde meydana geldi. N.K. isimli kadın, bir süre önce sevgilisi Fırat A.’dan ayrılma kararı aldı.

N.K.’yi ikna edemeyen Fırat A., trafikte seyir halindeki kadının otomobilinin önünü kesti. N.K.’nin konuşma talebini reddetmesi üzerine Fırat A., “Bu kadar vicdansız olma” diye bağırarak otomobilin ön camını yumruklayıp kırdı.

N.K. ise çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Şüpheli Fırat A., bu saldırının ardından bölgeden uzaklaştı. O anlar bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"BİR ANLIK ÖFKEYLE YAPTIM"

Bu sırada bölgede devriye görevi yürüten Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, müdahale edip şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın ardından polis merkezine giden N.K.'nin şikayetçi olduğu Fırat A., ifadesinde, "Bir süre önce ayrılmak istediğini söyledi. Ben de konuşmak istedim. Bir anlık öfkeyle yaptım. Pişmanım” dedi.

İşlemlerinin ardından ‘mala zarar verme’ ve ‘tehdit’ suçlarından adliyeye sevk edilen Fırat A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca Fırat A. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.