Adana'da bara alınmayan kişi öldürüldü

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:52

Edinilen bilgiye göre olay, 12 Mayıs saat 01.30 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’nde meydana geldi. Osmaniye’den Adana’ya gelen Mehmet Yıldız (21), M.G.’nin de (16) aralarında bulunduğu 4 arkadaşıyla birlikte eğlenmek için gece kulübüne gitti. İddiaya göre, M.E. ile ağabeyi Mustafa E. (21), 2 kız arkadaşıyla gece kulübüne girdi ancak Yıldız, kız arkadaşı olmadığı için giremedi. Bunun üzerine M.E., “Seni de içeri aldıracağız ama biraz para vermen gerekiyor” diyerek Yıldız’ın 130 lirasını aldı. Arkadaşlarından bir daha haber alamayan Yıldız, saatlerce dışarıda bekledi.

Bir süre eğlendikten sonra gece kulübünden çıkan M.E. ile Mustafa E. kardeşler, sokakta yürümeye başladı. Bu sırada yanlarına gelen Mehmet Yıldız, “Beni neden burada bıraktınız” deyince arkadaşlarıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce M.E., cebindeki bıçağı çıkarıp Yıldız'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Bıçağı çalıların arasına atan M.E. ile ağabeyi Mustafa E. kaçmaya başladı. Çevredekiler iki kardeşi yakalayıp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Mehmet Yıldız, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Yıldız, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Çevredekilerin yakalayıp polise teslim ettiği M.E. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne, ağabeyi Mustafa E. ise Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. M.E.’nin ifadesinde, Yıldız’ı kendilerine küfrettiği ve darp ettiği için bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. ile ağabeyi Mustafa E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.