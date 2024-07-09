Adana'da baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.
Dörtler Mahallesi Çatalan Köprüsü mevkisindeki Seyhan Baraj Gölü'nde dün kaybolan 19 yaşındaki Muharrem Akkoç'un bulunması için başlanan ve hava karardığı için ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Bot yardımıyla gölde arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Akkoç'un cansız bedenini buldu.
Sudan çıkartılan gencin cenazesi, işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- Nebioğlu’ndan ‘Müge Anlı’ çıkışı: 'Pişman olacak'
- Denizli-Antalya karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı
- Erdoğan'ın eski danışmanından çok konuşulacak çıkış
- En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?
- Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı
- SHP yeniden siyasette!
- İBB bir bir geri alıyor!
- Cenk Tosun o görüntüler hakkında konuştu!
- AKP'li seçmen Özel'in en çok 'o söylemini' destekliyor