Adana'da baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

AA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 09:05
Adana'da baraj gölünde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
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Dörtler Mahallesi Çatalan Köprüsü mevkisindeki Seyhan Baraj Gölü'nde dün kaybolan 19 yaşındaki Muharrem Akkoç'un bulunması için başlanan ve hava karardığı için ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Bot yardımıyla gölde arama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Akkoç'un cansız bedenini buldu.

Sudan çıkartılan gencin cenazesi, işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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