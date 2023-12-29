Adana’da bin 115 uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 şüpheli tutuklandı
Adana’nın Kozan ilçesinde bulundukları araçta bin 115 uyuşturucu hap ele geçirilen 3 şüpheli tutuklandı.
Koçan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri dün kovalama sonrası durduğu araçta bin 115 uyuşturucu hap ele geçirmiş, araçta bulunan 4 şüpheli de gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan T.Ö., N.C.S., E.E. ve E.Ü. isimli şüpheli şahıslar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından N.C.S., E.E. ve T.Ö. tutuklanırken E.Ü. serbest kaldı.
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