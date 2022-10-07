Adana'da binanın merdivenlerini ateşe veren kişi gözaltına alındı
Adana'da oturduğu binanın merdivenlerini ateşe veren kişi, kapısı kırılarak girilen evinde gözaltına alındı.
Adana'da merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir binada yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, binanın 4. katında merdivenlerdeki yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü.
Ekipler, yaptıkları araştırmada, yangını aynı katta oturan S.K'nin çıkarttığını ve ardından kendisini eve kilitlediğini belirledi.
POLİSLERE ŞİŞE FIRLATTI
Ekiplerin çağrılarına rağmen S.K'nin evin kapısını açmaması üzerine, olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada şüpheli S.K. bina önündeki polislere şişe fırlattı.
Bunun üzerine ekipler, sokağın giriş ve çıkışını güvenlik şeridiyle kapatarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.
Yaklaşık bir saat süren çalışmaların arından S.K. kapısı kırılarak girilen evde gözaltına alındı.
Video Haberler
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- KKTC'ye sürpriz büyükelçi
- Bir cumhuriyet savcısının itirafları
- Dünya diken üstünde!
- İşte anayasa çıkışının gerçek nedeni
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Tüm özgürlükler hedef durumunda
- 'Almanya'daki kadınlar konsere sakallı geliyorlar'
- Tepki yağıyor: Ödülünü aldı!
- Uyuşturucu, silahlı tehdit, terör örgütü üyeliği...
- İsrail’e 4 yıl sonra büyükelçi ataması