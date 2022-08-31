Bursa'da restoranı kundaklayan zanlı gözaltına alındı
Bursa’da bir çiftlikte bulunan restoran binası alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, kundaklama sonrası restoran kullanılamaz hâle geldi. Zanlı ise savcılık talimatıyla emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
Merkez Nilüfer İlçesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde bulunan bir çiftliğin restoran kısmında yangın önceki gün yangın çıktı. İddiaya göre Y.Y.’ye ait çiftlikteki restoran benzin dökülerek kundaklandı.
BİR SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Restoranın yandığını gören çiftlik çalışanları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Zaman zaman çökmelerin de yaşandığı restoran, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Öte yandan, kullanılamaz hâle gelen restoranda alevlerden ya da dumandan etkilenen kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar sürerken, polis ekipleri restoranı kundakladığı iddia edildiği ve müştekilerle kişisel husumeti bulunan S.Y. isimli şahsı gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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