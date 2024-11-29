Adana'da bir özel okulun öğrencileri hastaneye akın etti

Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan bir özel okulda yedikleri yemekten zehirlenen bir çok öğrencinin hastaneye gittiği iddia edildi.

Adana'da bir özel okulun öğrencileri hastaneye akın etti
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 11:56

Edinilen bilgiye göre olay, Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesindeki bir özel okulda meydana geldi. İddiaya göre okulda öğle yemeğinde çökertme kebabı, salata, yoğurt, kremalı mantar çorbası ve soslu makarna yiyen öğrencilerin bir çoğu karın ağrısı şikayeti ile hastanelere gitti.

Bunun üzerine bazı veliler Tarım ve Orman Bakanlığının Alo Gıda 174 Hattını arayarak kolejde zehirlenme olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbarla okula giden ekipler öğlen yenen yemeklerden numuneler aldı. Alınan numune sonuçlarının bir hafta sonra çıkacağı öğrenildi.

Bu arada okul yönetimi de karın ağrısı şikayeti ile hastanelere başvuran öğrencilerinin bulunduğunu ancak bunun bir gıda zehirlenmesi olup olmadığının kesin olmadığını, aynı yemeği yiyen bir çok kişinin rahatsızlanmadığını söyledi.


Etiketler: #Kolej #gıda zehirlenmesi #öğrenci

İlgili Haberler

Siirt’te öğrencilerin gıda zehirlenmesi şüphesine inceleme

Siirt’te öğrencilerin gıda zehirlenmesi şüphesine inceleme
Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesi: 14 öğrenci hastanelik oldu!

Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesi: 14 öğrenci hastanelik oldu!
Iğdır'da 25 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Iğdır'da 25 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler