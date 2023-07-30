Adana’da bu yıl 10 kişi serinlemek için girdiği sularda öldü
Adana’da bu yaz serinlemek için sulama kanalı, göl, deniz ve nehre giren 10 kişinin boğulduğu öğrenildi.
Havaların ısınmasıyla birlikte sıcaktan ve nemden bunalan özellikle çocuk ve gençler, serinlemek için sulama kanalı, deniz, göl ve nehre giriyor. Ancak bu çoğu zaman çocuk ve gençlerin ölümüyle sonuçlanıyor.
Her yıl ortalama 30 kişinin boğularak öldüğü Adana’da, bu yıl sıcakların başlamasından sonra 10 kişi boğularak hayatını kaybetti.
HER YIL ÖLÜMLER DEVAM EDİYOR
Son olarak Yumurtalık ilçesinde denize giren bir kişi ile Aladağ ilçesinde Küp Şelalesi’ne giren bir kişi boğularak can verdi.
Güvenlik görevlilerinin boğulmaların önüne geçmek için bir dizi çalışma yapmasına rağmen her yıl ölümler devam ediyor.
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