Adana'da büyük operasyon: 266 şüpheli yakalandı, 78’i tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü, 12-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 266 şüpheliyi yakalayarak, 78’ini tutukladı. Ekipler, denetimlerde 88 ruhsatsız tabanca, 21 tüfek ve çalıntı araçları ele geçirirken, 67 kişiye idari para cezası uyguladı.

İHA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 11:12
Adana'da büyük operasyon: 266 şüpheli yakalandı, 78’i tutuklandı
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Adana Emniyet Müdürlüğü, 12-18 Ağustos tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 266 şüphelinin yakalandığını ve 78’inin tutuklandığını bildirdi.

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlulara karşı mücadelesini sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suç işlenmesinin önüne geçilmesine yönelik çalışma yaptı. Son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 266 şüpheli yakalanırken, 78’i tutuklandı. Tutuklanan 78 şüpheliden 28’inin hırsızlık suçundan tutuklandığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda; 88 ruhsatsız tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 21 ruhsatsız tüfek ve bin 354 fişek ele geçirilirken, 5 araç, 12 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklet de çalıntı halde yakalandı.
Belirtilen tarihlerde, 5 iş yeri ve 3 kişiye yasal işlem yapılırken, 67 kişiye toplamda 65 bin 459 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.


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