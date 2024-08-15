Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Onur Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen Yasin Ş. ve Yaşar G'ye yönelik çalışma başlattı.
Mahalledeki bir arsayı inceleyen ekipler, taş ve bitkilerin arasına gizlenmiş 801,34 gram sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu etkili hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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