Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 15.08.2024 - 10:29
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Onur Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen Yasin Ş. ve Yaşar G'ye yönelik çalışma başlattı.

Mahalledeki bir arsayı inceleyen ekipler, taş ve bitkilerin arasına gizlenmiş 801,34 gram sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu etkili hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


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