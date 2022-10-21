Adana'da çaldığı para dolu çantayla kaçmaya çalışan zanlıyı çevredekiler yakaladı
Adana'da döviz bürosundan çıkan kişinin para dolu çantasını alıp kaçmaya çalışan şüpheli, yurttaşlarca yakalanıp polise teslim edildi.
Adana Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde döviz bürosundan çıkan bir kişinin elindeki para dolu çanta kapkaç yöntemiyle çalındı.
Olayı gören yurttaşlar para dolu çantayla kaçmaya çalışan şüpheli O.O'yu yakaladı.
Bu sırada olay yerinden geçen İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, vatandaşların yakaladığı zanlıyı kelepçeleyip gözaltına aldı.
Yola saçılan paralar polis, çevredekiler ve belediye temizlik görevlileri tarafından toplandı.
Şüpheli O.O, işlemler için emniyete götürüldü.
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