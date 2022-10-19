Zincir market çalışanları, hırsızlık şüphesiyle darbetti

19 Ekim 2022 Çarşamba, 09:23

Kartaltepe Mahallesi'nde önceki akşam bir zincir markette, bir kişi hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanlar tarafından yakalandı. Market çalışanları üçünçü kez hırsızlık yaptığını ileri sürdükleri kişiyi, zorla dışarı çıkardı. Kaçmak isteyen kişi çalışanlar tarafından darbedildi.

Market çalışanlarının hırsızlık şüphelisi olduğu iddiasıyla darbettiği kişinin görüntüleri, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iki market çalışanının hırsızlık şüphelisini tuttuğu görülüyor. Şüpheli bağırarak çevredekilerden yardım istiyor.

Polis tarafından hırsızlık şüphelisi ve market çalışanlarının ifadesi alındı. Olaya karışan tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.