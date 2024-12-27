Adana’da 'cerrahi maskeli' döviz bürosu soygunu... Çalışan rehin alındı

Adana’da yüzünde cerrahi maskeyle döviz bürosunu basan şüpheli, 18 bin euro gasbetti. Çalışanı rehin alan soyguncu, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Adana’da 'cerrahi maskeli' döviz bürosu soygunu... Çalışan rehin alındı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 09:35

Adana’da döviz bürosunda film sahnelerini aratmayan bir soygun yaşandı. Yüzünde cerrahi maskeyle döviz bürosuna giren Eyüp S. isimli şahıs, çalışanları silahla tehdit ederek kasadaki paraları istedi. 18 bin euroyu gasbeden şüpheli, polislerin olay yerine gelmesiyle bir çalışanı rehin alarak kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Döviz bürosuna yüzünde cerrahi maske ile giren Eyüp S., yanında getirdiği tabancayı çalışanlara doğrultarak kasadaki paraları talep etti. Çalışanlar, panik butonuna basarak durumu polise bildirdi. Bu sırada şüpheli, 18 bin euroyu gasbederek kaçmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kaçma planı boşa çıkan Eyüp S., bir çalışanı rehin aldı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şüpheli, rehin aldığı kişiyle kaçmaya çalıştı ancak çevresini saran polis ekiplerine teslim olmak zorunda kaldı.

Yakalanan Eyüp S., gasbettiği 18 bin euro ve olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı. İlk ifadesinde hurdacılık yaptığını ve borçları nedeniyle böyle bir suça kalkıştığını söylediği öğrenildi. Rehin alınan çalışan olaydan yara almadan kurtarılırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Adana’daki döviz bürosu soygunu, hızlı polis müdahalesi sayesinde rehineye zarar gelmeden sona erdi. Şüphelinin gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturma derinleştiriliyor.


Etiketler: #Adana #Döviz bürosu

İlgili Haberler

Konya'da hareketli gece... Soygun girişiminde bulundu: Polise ateş açınca vuruldu!

Konya'da hareketli gece... Soygun girişiminde bulundu: Polise ateş açınca vuruldu!
Trabzon'da döviz bürosu soygunu... Soruşturmada yeni gelişme!

Trabzon'da döviz bürosu soygunu... Soruşturmada yeni gelişme!
Trabzon'daki döviz bürosu soygununda yeni gelişme: 7 gözaltı

Trabzon'daki döviz bürosu soygununda yeni gelişme: 7 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler