Adana’da 'cerrahi maskeli' döviz bürosu soygunu... Çalışan rehin alındı

Yayınlanma: 27.12.2024 - 09:35

Güncelleme: 27.12.2024 - 09:35

Adana’da döviz bürosunda film sahnelerini aratmayan bir soygun yaşandı. Yüzünde cerrahi maskeyle döviz bürosuna giren Eyüp S. isimli şahıs, çalışanları silahla tehdit ederek kasadaki paraları istedi. 18 bin euroyu gasbeden şüpheli, polislerin olay yerine gelmesiyle bir çalışanı rehin alarak kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Döviz bürosuna yüzünde cerrahi maske ile giren Eyüp S., yanında getirdiği tabancayı çalışanlara doğrultarak kasadaki paraları talep etti. Çalışanlar, panik butonuna basarak durumu polise bildirdi. Bu sırada şüpheli, 18 bin euroyu gasbederek kaçmaya çalıştı.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kaçma planı boşa çıkan Eyüp S., bir çalışanı rehin aldı. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şüpheli, rehin aldığı kişiyle kaçmaya çalıştı ancak çevresini saran polis ekiplerine teslim olmak zorunda kaldı.

Yakalanan Eyüp S., gasbettiği 18 bin euro ve olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı. İlk ifadesinde hurdacılık yaptığını ve borçları nedeniyle böyle bir suça kalkıştığını söylediği öğrenildi. Rehin alınan çalışan olaydan yara almadan kurtarılırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Adana’daki döviz bürosu soygunu, hızlı polis müdahalesi sayesinde rehineye zarar gelmeden sona erdi. Şüphelinin gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturma derinleştiriliyor.