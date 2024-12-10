Trabzon'daki döviz bürosu soygununda yeni gelişme: 7 gözaltı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir döviz bürosunun soyulmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'daki döviz bürosu soygununda yeni gelişme: 7 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 16:46

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kemerkaya Mahallesi Atatürk Alanı'ndaki döviz bürosunun 7 Aralık gece saatlerinde soyulmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 7 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltındaki zanlıların Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Döviz bürosuna 7 Aralık gecesi giren hırsız ya da hırsızlar, açtıkları kasadan 390 bin dolar ile 185 bin Euro'yu almıştı.

Sabah saatlerinde döviz bürosunu açan iş yeri sahiplerinin, kasadaki paranın yerinde olmadığını fark ederek polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.


Etiketler: #trabzon

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