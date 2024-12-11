Trabzon'da döviz bürosu soygunu... Soruşturmada yeni gelişme!

Kentin en işlek caddesi üzerindeki bir döviz bürosunda yaşanan 390 bin dolar ile 185 bin avroluk soygun ile ilgili 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Trabzon'da döviz bürosu soygunu... Soruşturmada yeni gelişme!
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İHA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 14:48

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Kemerkaya Mahallesi Atatürk Alanı'nda 7 Aralık Cumartesi gecesi bir döviz bürosunda hırsızlık meydana geldi.

Döviz bürosuna giren hırsızlar, açtıkları kasadan 390 bin dolar ile 185 bin avro alarak kayıplara karıştı. İş yeri sahipleri, Pazartesi sabah saatlerinde işe geldiklerinde durumu fark ederek polise başvurdu.

İhbar üzerine harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından soygunla ilgili bağlantısı olduğunu tespit edilen 7 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #Döviz bürosu #hırsızlık #soygun #trabzon

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