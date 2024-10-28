Adana'da dehşet: Arkadaşların küfürleşmesi 'kanlı' bitti

Adana’da birbirlerine küfreden iki arkadaşın tartışmasında bir genç silahla vurularak öldürülmüştü. Arkadaşını vuran şüpheli cinayet ekiplerince evde saklanırken yakalandı.

Adana'da dehşet: Arkadaşların küfürleşmesi 'kanlı' bitti
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İHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 10:01

Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde 23 Ekim günü, Baran Cengiz (18) ve arkadaşı F.B. (17) kahvehanede oturdukları sırada birbirlerine küfür etti.

Gençler arasında küfürleşme bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.B., arkadaşını tabanca ile başından vurarak kaçarken Baran Cengiz, olay yerinden hayatını kaybetmişti.

Bölgeye gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için kentte çalışma başlatmıştı. Güvenlik kameralarını inceleyerek F.B.’nin izini süren ekipler, akrabasına ait bir evde saklanan F.B.’yi yaptıkları operasyonla yakaladı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Baran Cengiz’in telefonunu çaldığı öne sürülen F.B.’nin arkadaşıyla bu konu yüzünden küfürleştiği tespit edildi. F.B. emniyetteki ifadesinde, "Kahvehanede otururken, daha önceden tartışma yaşadığım Baran yanıma geldi. Küfürleştik. Masadan kalkıp, ’bekle geliyorum’ dedikten bir süre sonra geri döndü. Üzerinde silah olduğunu düşünüp, vurdum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #Adana

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