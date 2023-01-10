Adana'da dehşet... Darbedildiğini iddia ederek sokak ortasında kurşun yağdırdı: 1 ölü

Yayınlanma: 10.01.2023 - 08:51

Güncelleme: 10.01.2023 - 08:51

Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle Mazlum A. ve B.A, sokakta tartışmaya başladı. Tartışma sırasında çıkan arbedede Mazlum A., iddiaya göre B.A.'yı darbetti.

Daha sonra eve gidip, ruhsatsız tabancasını alarak geri dönen B.A., sokaktaki Muzlum A.'ya kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet kurşunlarla ağır yaralanan Mazlum A., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

KURTARILAMADI

Ameliyata alınan Mazlum A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, çalışmalarını sürdürüyor.