Adana'da dehşet: Kaldırımda yürürken silahlı saldırıda öldü

Adana'da, kaldırımda yürürken yanına yaklaşan motosikletli şüphelinin tabancalı saldırısında boynundan vurulan Ahmet Karatepe (27), yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 09:15
Adana'da dehşet: Kaldırımda yürürken silahlı saldırıda öldü
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Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, dün saat 20.00 sıralarında kaldırımda yürüyen Ahmet Karatepe'nin yanına yaklaşan motosikletli kimliği belirsiz kişi, tabancayla ateş açtı.

Silahlı saldırıda boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Karatepe, kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise motosikletle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Karatepe, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karatepe'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.


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