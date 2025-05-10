Adana'da dehşete düşüren olay: Çöp konteynerinde insan kafatası bulundu!

Seyhan ilçesinde sokak hayvanlarına vermek çöpten ekmek toplayan bir kişi, konteyner içerisinde kağıda sarılı poşette insan kafatası buldu. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Adana'da dehşete düşüren olay: Çöp konteynerinde insan kafatası bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 10.05.2025 - 10:25

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde Mavi Bulvar'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre; sokak hayvanlarını beslemek için çöplerdeki ekmekleri toplayan İsa Kaplan, korkutucu bir durumla karşılaştı. Çöp konteynerinin içerisinde kağıda sarılı poşeti görüp açan Kaplan, insan kafatasıyla karşılaştı. Başta tedirgin olan Kaplan, durumu polise bildirdi.

BİR ÇOCUĞA AİT OLABİLİR!

Olay yeri ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kafatasının bir çocuğa ait olabileceği değerlendirildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelenirken, kafatası da Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


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