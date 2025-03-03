Adana'da dev 'makaron' operasyonu: Tam 3 milyon adet...

Adana'da 3 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

Adana'da dev 'makaron' operasyonu: Tam 3 milyon adet...
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AA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 09:49

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen kamyoneti merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Araçta 3 milyon makaron ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #Adana #makaron

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