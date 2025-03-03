Adana'da dev 'makaron' operasyonu: Tam 3 milyon adet...
Adana'da 3 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen kamyoneti merkez Seyhan ilçesinde durdurdu.
BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Araçta 3 milyon makaron ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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