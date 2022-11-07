Adana’da düğünde 'halay başı' kavgası: 1’i ağır 5 yaralı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir düğünde "halay çekme" meselesi yüzünden çıkan kavgada 1’i ağır, 5 kişi yaralandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir düğünde halay çekme meselesinden dolayı tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada taraflar birbirlerine silah, bıçak ve sopalarla saldırdı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılardan 4’ü ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılırken, vücuduna kurşun isabet ederek ağır yaralanan Miraç A. da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis kavgaya karışan çok sayıda şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.
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