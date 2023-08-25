Adana'da ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 23:50
Adana'da ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde ev sahibi A.C. ile kiracısı G.K. arasında sitenin bahçesinde kira meselesinden çıktığı öne sürülen tartışma kavgaya dönüştü. A.C, G.K'yi ve yanındaki köpeğini bıçakla yaraladı.

G.K'nin yaralandığını gören oğlu F.K. tabancayla A.C'yi kolundan yaraladı. A.C. de F.K'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Durumu ağır olduğu öğrenilen G.K. ile oğlu F.K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayda yaralanan köpek öldü.

Ev sahibi A.C. saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alındı.


Player Alanı
ev sahibi kiracı

İlgili Haberler

TİHEK'ten bekara ev vermeyen ev sahibi, emlakçı ve internet sitelerine para cezası

TİHEK'ten bekara ev vermeyen ev sahibi, emlakçı ve internet sitelerine para cezası
Ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlık kavgaya dönüştü: 'Apartmanı ayağa kaldırdı'

Ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlık kavgaya dönüştü: 'Apartmanı ayağa kaldırdı'
Ev sahibi-kiracı kavgasında kan aktı: Tüfekli, satırlı, baltalı kavga!

Ev sahibi-kiracı kavgasında kan aktı: Tüfekli, satırlı, baltalı kavga!

En Çok Okunan Haberler