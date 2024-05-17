Alibeyköy'de 33 kişinin yaralandığı kazanın olduğu yerde keşif yapıldı

Alibeyköy’de 33 kişinin yaralandığı tramvay ile halk otobüsünün çarptığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde olay yerinde keşif yapıldı.

İHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 12:07
Alibeyköy'de 33 kişinin yaralandığı kazanın olduğu yerde keşif yapıldı
Abone Ol google-news

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Aralık 2022’de Eyüpsultan’da meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, 33 kişinin yaralandığı kazaya neden olduğu iddia edilen vatman Semi Özcan hakkında 1 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde bugün olay yerinde keşif yapıldı. Keşfe hakim, Metro İstanbul’un avukatı, vatman Semi Özcan ile avukatı ve müşteki Hamza Ertürk katıldı. Hakim müşteki Hamza Ertürk’ü vatman Sami Özcan’ı dinledi.

Olay yerinde inceleme yapıldı. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

"BURADA BİR ÎDARİ HATA OLABİLİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Yaşanan olayda yaralanan Hamza Ertürk, şöyle konuştu:

“Şöyle bir şeyde söyleniyordu, sinyalizasyon arızası olduğuna dair bir anormallik var. Normalde sürücüye de kalmadan kavşaklarda otomatik yavaşlama sisteminin olması lazım. Burada bir îdari hata olabilir diye düşünüyorum. Vatmanın bilinci açıktı. Kendisi bizden şöyle bir şey talep etti. Hemşire hanım kalkalım dedi. Vatman durdurdu, ’telefonumu bulmam lazım’ dedi. Hemşire hanım ’telefonunuzu nasıl bulalım. Sizi bir an önce hastaneye götürmemiz lazım’ dedi.

O ısrarla telefonunun bulunmasını istedi. Ben de bunun üzerine ’telefon numaranı hatırlıyorsan söyle arayalım, en azından birinin dikkatini çeker’ dedim. Telefon numarasını hatırladı, bu da bilincinin açık olduğunun göstergesi. Ben omzumdan yaralandım, ameliyat geçirdim oraya platin takıldı. 7 ay süren bir fizik tedavi sürecim oldu. Hala tam olarak iyileşmedi, kolumu tam kapasite kullanamıyorum. Bu tarz her gün yüzlerde insanı taşıyan İstanbul gibi metropol bir şehirde insan canı bu kadar ucuz olmamalı. Burada bir sinyalizasyon hatası varsa çözülmeli. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı."


alibeyköy haberleri

İlgili Haberler

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının bir bölümünde seferler yapılamıyor

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının bir bölümünde seferler yapılamıyor
Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının bir bölümünde seferler yapılamıyor

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının bir bölümünde seferler yapılamıyor
Eminönü-Alibeyköy tramvay hattındaki arıza nedeniyle bazı istasyonlarda seferler yapılamıyor

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattındaki arıza nedeniyle bazı istasyonlarda seferler yapılamıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sinan Ateş'in arkadaşı ifadesini paylaştı: ‘Bizi Berlin’den Ankara’ya getiren adalet(!) Ankara’daki ülkücü katili FETÖ'cüleri ayağına getiremiyor’

Sinan Ateş'in arkadaşı ifadesini paylaştı: ‘Bizi Berlin’den Ankara’ya getiren adalet(!) Ankara’daki ülkücü katili FETÖ'cüleri ayağına getiremiyor’
Karar verildi: Dilan-Engin Polat çifti tahliye oluyor mu?

Karar verildi: Dilan-Engin Polat çifti tahliye oluyor mu?
‘Sonum Sinan Ateş gibi olsun istemiyorum’: Ülkü Ocakları başkanı, Zafer Partili ismi darbetti!

‘Sonum Sinan Ateş gibi olsun istemiyorum’: Ülkü Ocakları başkanı, Zafer Partili ismi darbetti!
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 17 Mayıs 2024 Cuma TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 17 Mayıs 2024 Cuma TV yayın akışı
Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisine gözaltı

Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 kamu görevlisine gözaltı
Reklam üzerinden lüks daire satışı vurgunu

Reklam üzerinden lüks daire satışı vurgunu
Binaya asılan dev pankartı gören dönüp bir daha baktı

Binaya asılan dev pankartı gören dönüp bir daha baktı
Savaş gemisi TCG Zıpkın halkın ziyaretine açıldı

Savaş gemisi TCG Zıpkın halkın ziyaretine açıldı