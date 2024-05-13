Adana'da feci kaza: 7 yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde, 4 aracın karıştığı ve 7 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında karşı şeritten geçen tırın otomobile çarpmasının kamera kaydına ulaşıldı.

AA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 09:11
Adana'da feci kaza: 7 yaralı
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Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde dün meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntü ortaya çıktı.

Tırın, karşı şeritten geçip otomobile çarpması, araçta yolcu olarak bulunan kişinin de cep telefonu kamerasıyla bu anı kaydetmesi görüntüde yer aldı.

Öte yandan, 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 7 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Otoyolda, 27 AIY 587 ve 31 ADH 572 plakalı tırlar ile 01 SK 413 ve 63 ADH 893 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. 


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