Adanaspor ile Bodrum FK puanları paylaştı!
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Adanaspor, sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.
Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşılaştı.
Yeni Adana Stadı'nda oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Adanaspor'un golü 27. dakikada Fernandes'den geldi. Bodrum FK'nın golünü ise 86. dakikada Ege Bilsel attı.
Alınan bu sonuçla Bodrum FK, 49 puana çıktı ve haftayı play-off potasında, 6. sırada tamamladı. Adanaspor ise 32 puanla küme hattında yer aldı.
Ligin bir sonraki haftasında Adanaspor, Çorum FK'ya konuk olurken, Bodrum FK ise Urfaspor'u ağırlayacak.
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