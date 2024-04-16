Adanaspor ile Bodrum FK puanları paylaştı!

Yayınlanma: 16.04.2024 - 00:15

Güncelleme: 16.04.2024 - 00:15

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Bodrum FK ile karşılaştı.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Adanaspor'un golü 27. dakikada Fernandes'den geldi. Bodrum FK'nın golünü ise 86. dakikada Ege Bilsel attı.

Alınan bu sonuçla Bodrum FK, 49 puana çıktı ve haftayı play-off potasında, 6. sırada tamamladı. Adanaspor ise 32 puanla küme hattında yer aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Adanaspor, Çorum FK'ya konuk olurken, Bodrum FK ise Urfaspor'u ağırlayacak.