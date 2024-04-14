Mersin'de kayıp olarak aranan 3 çocuk Adana'da bulundu
Mersin'de kayıp olarak aranan 3 çocuk, Adana'da bulunduktan sonra ailelerine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, polis ekipleri bayramın ilk gününden beri aranan 2 kardeş ve 1 kuzenin Adana'ya gittiğini belirledi.
Merkez Seyhan ilçesindeki Bahçelievler Parkı'nda bulunan çocuklar, Mersin'deki ailelerine teslim edildi.
Çocukların, polisle yaptıkları görüşmede gündüzleri parkta, akşamları ise camide vakit geçirdikleri, bu süreçte olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını anlattıkları bildirildi.
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