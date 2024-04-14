Mersin'de kayıp olarak aranan 3 çocuk Adana'da bulundu

Mersin'de kayıp olarak aranan 3 çocuk, Adana'da bulunduktan sonra ailelerine teslim edildi.

AA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 12:34
Mersin'de kayıp olarak aranan 3 çocuk Adana'da bulundu
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, polis ekipleri bayramın ilk gününden beri aranan 2 kardeş ve 1 kuzenin Adana'ya gittiğini belirledi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Bahçelievler Parkı'nda bulunan çocuklar, Mersin'deki ailelerine teslim edildi.

Çocukların, polisle yaptıkları görüşmede gündüzleri parkta, akşamları ise camide vakit geçirdikleri, bu süreçte olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını anlattıkları bildirildi.


Mersin haberleri Adana haberleri çocukları haberleri çocuklar haberleri Çocuk haberleri kayıp haberleri

İlgili Haberler

Kayıp köpek 9 ay sonra ortaya çıktı: 'Hollywood'un yazmak isteyeceği bir hikaye'

Kayıp köpek 9 ay sonra ortaya çıktı: 'Hollywood'un yazmak isteyeceği bir hikaye'
Bay Link: Kayıp Efsane filminin konusu ne? Bay Link: Kayıp Efsane filminin oyuncuları kim?

Bay Link: Kayıp Efsane filminin konusu ne? Bay Link: Kayıp Efsane filminin oyuncuları kim?
Erzincan İliç’teki maden faciasının ikinci ayı geride kaldı, yargılama süreci tartışmalı: Sekiz işçi hâlâ kayıp

Erzincan İliç’teki maden faciasının ikinci ayı geride kaldı, yargılama süreci tartışmalı: Sekiz işçi hâlâ kayıp
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan’ın Akşener’e ‘partinizin başında kalın’ çağrısı yaptığı iddia edilmişti: İYİ Parti’den ilk açıklama geldi

Erdoğan’ın Akşener’e ‘partinizin başında kalın’ çağrısı yaptığı iddia edilmişti: İYİ Parti’den ilk açıklama geldi
Biden ile Netanyahu arasında 25 dakika süren kritik görüşme

Biden ile Netanyahu arasında 25 dakika süren kritik görüşme
Bakanlık yalanlamıştı: CHP'li Deniz Yavuzyılmaz belgeleri ile açıkladı!

Bakanlık yalanlamıştı: CHP'li Deniz Yavuzyılmaz belgeleri ile açıkladı!
Seda Akgül’den Hakan Ural’a sert sözler: ‘Hükümet sözcüsü, hep vaaz veremezsin’

Seda Akgül’den Hakan Ural’a sert sözler: ‘Hükümet sözcüsü, hep vaaz veremezsin’
İran, hava saldırısının sonuçlandığını duyurdu: ‘Yanıta Savaş Kabinesi karar verecek’

İran, hava saldırısının sonuçlandığını duyurdu: ‘Yanıta Savaş Kabinesi karar verecek’
THY ve Pegasus’tan sefer iptalleri!

THY ve Pegasus’tan sefer iptalleri!
Yassıada’yı yıllık 4.2 milyon liraya kiralayan Albayrak Grubu turist arıyor

Yassıada’yı yıllık 4.2 milyon liraya kiralayan Albayrak Grubu turist arıyor
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Behzat Ç. ne zaman çekilecek?

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Behzat Ç. ne zaman çekilecek?