Adana’da feci kaza... Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü!
Seyhan ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü 58 yaşındaki Hasan Yasin olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Mahmut Ç. de gözaltına alındı.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda Hasan Yasin'in (58) kullandığı 01 AHH 758 plakalı motosiklet ile Mahmut Ç. idaresindeki 01 AYV 149 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazayı gören yurttaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yasin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Hasan Yasin’in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Mahmut Ç. ise, gözaltına alındı.
Etiketler: #Adana #kaza #gözaltı #motosiklet
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