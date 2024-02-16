Adana’da hasta, tartıştığı doktora yumruk attı
Adana’da bir hasta, tartıştığı doktora yumruk attı. Saldırgan hastane polisi tarafından gözaltına alındı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde bağlı Yenibaraj Mahallesi’ndeki Seyhan Devlet Hastanesinde hasta ile doktor arasında tartışma çıktı.
İddiaya göre hastanenin acil servisine gelen Bekir G.(50), görevli Doktor Hüseyin D. (30) ile kendisi ile ilgilenmediği gerekçesiyle tartıştı.
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Tartışma devam ederken Bekir G., koltukta oturan doktora yumruk attı. Yaşananlar saniye saniye görüntülenirken, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli hastane polisi olaya müdahale edip şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, doktor acil serviste tedavi altına alındı.
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