Adana'da hava basılan TIR lastiği can aldı!

Merkez Seyhan ilçesinde hava basılan TIR lastiğinin patlaması sonucu Ali Uz adlı çalışan, hayatını kaybetti.

Adana'da hava basılan TIR lastiği can aldı!
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AA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 09:31

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde kendisine ait lastik tamirhanesinde çalışan Ali Uz'un hava bastığı TIR lastiği patladı.

Lastikten fırlayan parçalar Uz'a isabet etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Uz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin incelemesinin ardından Uz'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Etiketler: #Adana #lastik #patlama #TIR

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