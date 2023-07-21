Adana'da hava sıcaklığı rekoru: 47 derece oldu
Adana'da hava sıcaklıkları rekor seviyeye ulaştı. Kent merkezinde termometreler 47 dereceyi gösterdi.
Kavurucu sıcakların etkili olduğu Adana'da kent merkezindeki termometreler 47 dereceyi gösterdi.
Yurttaşlar gölgelik alanlarda güneşten korunmaya çalışırken öğle saatlerinde artan sıcaklık nedeniyle işlek cadde ve sokaklardaki kalabalık da azaldı.
Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen çocuklar sulama kanallarında yüzdü.
"BURAYA GELİP YÜZÜYORUZ"
Merkez Yüreğir ilçesindeki sulama kanalında arkadaşlarıyla yüzen Şaban Demir (14) sıcaklardan dolayı çok bunaldıklarını belirterek "Mahallede terledikten sonra buraya gelip yüzüyoruz. Su akıntılı olduğu için durduğun yerde gidiyorsun ve bu çok zevkli oluyor" dedi.
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