'Sıcaklık kırsal bölgelerde kuraklık riskini artırıyor'

Yayınlanma: 20.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 20.07.2023 - 07:00

Türk Coğrafya Kurumu Başkanı, iklim bilimci ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, dünyadaki olağan dışı sıcaklık beklentisinin kuraklığa etkilerini anlattı.

Ülke bazından çok coğrafi bölge bazında örneklendirme yapılmasının doğru olacağını, coğrafi anlamda karasal, iç kesimlerdeki bölgeleri daha fazla etkileyecek bir durumun söz konusu olduğunu vurgulayan Gönençgil, şöyle devam etti:

" Asya'da en çok kırsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgeler etkilenecek yani Çin'in belli bölgeleri, Hindistan'ın büyük bir bölümü, özellikle Muson bölgesi, tabii Pakistan ve Afganistan'daki kırsal kesimler. Balkanlar'ın iç kesimleri ya da Doğu Avrupa ülkeleri risk altında olabilir. Avrupa'nın kuzeyi ile güneyi birbirinden farklı. Mesela bu dönem, önümüzdeki aylar için söylemek gerekirse, kuzeyde daha iyi yağış örneklerini görmek mümkün. Güney ve Orta Avrupa ise büyük stres yaşayacak."

"UZAK BİR İHTİMAL DEĞIL"

Gönençgil, "Mevcut durum bizim ekstrem hadiseler dediğimiz, uç değerlerle karşılaşmamızı büyük ihtimalle olanaklı kılıyor. Yani Avrupa'da ve Asya'da, bu yıl geçtiğimiz yılların tekrarları olacak ya da onlardan öne çıkacak şekilde, gerek yüksek sıcaklık değerleri gerek su problemiyle ilgili durumlarla karşılaşmak hiç de uzak bir ihtimal değil" dedi.

"SAĞLIK PROBLEMLERİ AYRI BİR STRES"

Gönençgil, Avrupa'da kuraklığın yaratabileceği sorunlar hakkında şu tahminlerde bulundu:

"Akarsular ve nehirlerdeki su seviyelerinin azalması ve buna bağlı olarak barajlardaki su seviyelerinin düşmesiyle birlikte enerji üretimindeki eksikler... Bir bölümü bu. Diğer yönüyle tarım ürünleri üzerinde özellikle sulama azlığından kaynaklı olarak ortaya çıkan stres. Bir başka yönden kullanım suyu açısından ortaya çıkan azalma ve bu azalmanın ortaya çıkardığı stres. Artı, yüksek sıcaklıkların meydana getirdiği sıcak hava dalgaları ve onun oluşturduğu sağlık problemleri ayrı bir stres. Tabii bütün bunlarla birlikte enerji kullanımı artacak çünkü sıcak hava dalgasıyla yani ortamın ısınmasıyla birlikte insanların serinleme ihtiyacını karşıladığı şey daha çok klimalar oluyor ve bunun oluşturduğu ekstra bir enerji yükü var."