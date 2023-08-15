Adana'da hissedilen sıcaklık 50 dereceyi aştı: Güneşte tost pişti

Yayınlanma: 15.08.2023 - 11:42

Güncelleme: 15.08.2023 - 11:59

Mehmet Karaca ile Mahmut Kurt, Basra sıcaklarıyla birlikte hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi aştığı kentte güneş altında ısınan sacda sucuk ve yumurta pişirerek Adana Tostu hazırladı. Güneşin altında 2 saat bekletilen sacda pişen ürünleri ekmekle buluşturup ütüyle presleyen Karaca ile Kurt daha sonra bu tostu afiyetle yedi.

HAVA SICAKLIĞINI GÖSTERMEK İSTEDİK

Mehmet Karaca ise kentin tarihe geçecek sıcaklar yaşadığını vurgulayarak, “Nasıl bir şehirde yaşadığımızı insanlara göstermek için hava sıcaklığı ile tost pişirdik. Hep ateş üzerinde pişirdiğimiz tostu, Adana’nın güneşinde 2 saat önce ısıtmış olduğumuz sac tavanın üzerinde pişirdik" diye konuştuk.