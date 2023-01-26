Adana'da iki aile arasında silahlı kavga: Çok sayıda yaralı var

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 17:32

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 17:45

Adana'nın Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi'nde iddiaya göre, öncesinde kavgalı olan 2 aile, sokak ortasında tartıştı.

Çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Av tüfeğinin kullanıldığı kavgada Mehmet Akalın (56) Fatma Akalın (42) oğlu Mehmet Akalın (24) ve damadı Okan Akalın (33) saçmalarla yaralandı.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak da bölgeye gelip, incelemelerde bulundu.

Mehmet Akalın'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ise hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.