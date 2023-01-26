Mersin'de adliye parkında silahlı kavga: 2 yaralı

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 16:16

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 16:16

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kargıcak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda bulunan adliyenin parkında iddiaya göre, iki taraf arasında daha önce yaşanan bir yaralama olayı nedeniyle tartışma yaşandı.

Taraflar bugün yaralama davası nedeniyle geldikleri adliyenin parkında karşılaşınca kavga çıktı. Kavgada kullanılan silahla 2 kişi vurularak yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili 3 şüpheliyi ise gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.



