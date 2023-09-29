Adana'da iki farklı noktada orman yangını!
Adana'nın Kozan ilçesinde iki mahallede orman yangını çıktı. Yangınlardan biri kontrol altına alındı, diğerine ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı kırsal Kuyubeli ve Gökgöz mahallelerinde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangınlara 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 6 müdahale aracı ve 85 personelle müdahale edildi.
Kuyubeli'ndeki yangın söndürüldü.
Gökgöz Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezi davasında karar!
- Kanlı fayansta yatan kadın anlatıyor
- Sel, yıldırım, su baskını...
- AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem!
- Ganire Paşayeva hayatını kaybetti
- AKOM'dan son durumu aktardı
- Bahçeli ağırlamıştı: Yeğeni de hedefte
- 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak
- 300 yıllık sembol ağacı kesen genç gözaltına alındı
- İYİ Parti'den CHP'ye 'fedakarlık' çağrısı