Adana'da iki farklı noktada orman yangını!

Adana'nın Kozan ilçesinde iki mahallede orman yangını çıktı. Yangınlardan biri kontrol altına alındı, diğerine ekiplerin müdahalesi sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 14:40
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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı kırsal Kuyubeli ve Gökgöz mahallelerinde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangınlara 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 6 müdahale aracı ve 85 personelle müdahale edildi.

Kuyubeli'ndeki yangın söndürüldü.

Gökgöz Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 


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