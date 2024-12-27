Adana'da torbacılara şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı!
Adana'da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat timleri torbacıların evlerinin kapısını koçbaşıyla kırarken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 uyuşturucu satıcısına yönelik operasyonun düğmesine bastı.
Şafak vakti söz konusu 25 şüphelinin adresine özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timleri koçbaşıyla şüphelilerin evlerinin kapısını kırıp içeri girdi. Şüpheliler kelepçe takılıp etkisiz hale getirildi.
Adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler emniyete götürüldü.
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