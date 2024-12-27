Adana'da torbacılara şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı!

Adana'da şafak vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat timleri torbacıların evlerinin kapısını koçbaşıyla kırarken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'da torbacılara şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 08:37

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 uyuşturucu satıcısına yönelik operasyonun düğmesine bastı.

Şafak vakti söz konusu 25 şüphelinin adresine özel harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timleri koçbaşıyla şüphelilerin evlerinin kapısını kırıp içeri girdi. Şüpheliler kelepçe takılıp etkisiz hale getirildi.

Adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler emniyete götürüldü.


İlgili Haberler

Onlarca gram uyuşturucu ele geçirildi... Erzurum'da 'torbacı' operasyonu: 19 gözaltı

Onlarca gram uyuşturucu ele geçirildi... Erzurum'da 'torbacı' operasyonu: 19 gözaltı
Malatya’da ‘torbacı’ operasyonu: 12 tutuklama!

Malatya’da ‘torbacı’ operasyonu: 12 tutuklama!
Ağrı'da 'torbacı' operasyonu: 15 tutuklama

Ağrı'da 'torbacı' operasyonu: 15 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler