Adana'da iki iş yerine silahlı saldırı: 3 zanlı yakalandı
Adana'da iki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili aranan 3 şüpheli yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan iki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yaptığı araştırmada olaya karışan 3 kişinin kimliğini tespit etti.
EVE OPERASYON YAPILDI
Zanlılar, saklandıkları ikametlere yapılan operasyonlarla yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda saldırılarda kullanılan kalaşnikof piyade tüfeği, 19 mermi, 2 kask, 2 kar maskesi ve eldivenler ele geçirildi.
Şüphelilerin olaylarda kullandıkları belirlenen iki motosiklete de el konuldu.
Etiketler: #Adana
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