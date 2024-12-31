Adana'da iki iş yerine silahlı saldırı: 3 zanlı yakalandı

Yayınlanma: 31.12.2024 - 10:37

Güncelleme: 31.12.2024 - 10:40

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan iki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yaptığı araştırmada olaya karışan 3 kişinin kimliğini tespit etti.

EVE OPERASYON YAPILDI

Zanlılar, saklandıkları ikametlere yapılan operasyonlarla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda saldırılarda kullanılan kalaşnikof piyade tüfeği, 19 mermi, 2 kask, 2 kar maskesi ve eldivenler ele geçirildi.

Şüphelilerin olaylarda kullandıkları belirlenen iki motosiklete de el konuldu.