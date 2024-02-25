Adana'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Merkez Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 20:36
Adana'da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Baran G. (17) yönetimindeki 01 DAA 19 plakalı motosiklet, Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda Derya B. (23) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Baran G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Baran G'nin motosikletinde bulunan ve yaralanan Muhammet K. (17) ve diğer sürücü Derya B. ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.



 


Adana haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Adana'da arkadaşını kazara öldürdüğünü öne süren sanığa 19 yıl 2 ay hapis

Adana'da arkadaşını kazara öldürdüğünü öne süren sanığa 19 yıl 2 ay hapis
Adana’dan sonra Diyarbakır’da da Hizbullah’ın ölen isimleri için etkinlik düzenlediler: ‘Şehit’ diyerek andılar...

Adana’dan sonra Diyarbakır’da da Hizbullah’ın ölen isimleri için etkinlik düzenlediler: ‘Şehit’ diyerek andılar...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a: ‘Ben 3 yıldır yapıyorum, nerede yaşıyorsunuz?’

Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a: ‘Ben 3 yıldır yapıyorum, nerede yaşıyorsunuz?’
Yabani’nin ‘Metin’i Serdar Orçin kimdir, nereli, kaç yaşında? Serdar Orçin hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yabani’nin ‘Metin’i Serdar Orçin kimdir, nereli, kaç yaşında? Serdar Orçin hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ümraniye'de birlikte yaşadığı kadını ve kızlarını katleden zanlı yakalandı

Ümraniye'de birlikte yaşadığı kadını ve kızlarını katleden zanlı yakalandı
12 Dev Adam son saniyede kazandı!

12 Dev Adam son saniyede kazandı!
Mansur Yavaş'tan iktidara 'destek' sorusu: 'Niye 31 Mart'tan sonra?'

Mansur Yavaş'tan iktidara 'destek' sorusu: 'Niye 31 Mart'tan sonra?'
Çeyrek asırdır aynı kıraathanede… Tespih meraklıları yıllardır burada buluşuyor!

Çeyrek asırdır aynı kıraathanede… Tespih meraklıları yıllardır burada buluşuyor!
Çorlu faciası sonrası görevinden alınan Veysi Kurt, yeniden genel müdürlüğe atandı! Acılı aileler isyan etti: Yeri sanık sandalyesi

Çorlu faciası sonrası görevinden alınan Veysi Kurt, yeniden genel müdürlüğe atandı! Acılı aileler isyan etti: Yeri sanık sandalyesi
Astrolojiye göre en çalışkan burçlar ve özellikleri

Astrolojiye göre en çalışkan burçlar ve özellikleri